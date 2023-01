Gratis sticker wordt nieuw wapen tegen fietsdiefstallen

Als je een fiets overkoopt, kan je binnenkort aan de hand van een code zien of die gesignaleerd staat als gestolen. Er komt een centraal register waarin iedereen zijn fiets kan laten opnemen. “MyBike” moet minstens een deel van de 25.000 fietsdiefstallen per jaar voorkomen.

De politie krijgt dagelijks zeventig meldingen binnen van mensen wiens fiets is gestolen. In werkelijkheid merken wellicht honderdvijftig fietsers per dag dat hun vervoermiddel gepikt is. Maar meer dan de helft doet niet de moeite om het aan te geven, schat veiligheidsinstituut Vias.

“Een vicieuze cirkel”, klinkt het bij minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo). Want door de onderrapportering is het voor de politie geen prioriteit, waardoor er niet genoeg middelen gaan naar de jacht op fietsendieven. En door de kleinere kans op succes denken bestolen eigenaars dat aangifte toch de moeite niet loont.

Een nieuw centraal register moet die vicieuze cirkel nu doorbreken. De federale en de Vlaamse regering kloppen de details daarvan deze week af “na een bijna twee jaar durende onderhandeling”. Het centraal register moet komaf maken met de wildgroei aan methodes zoals bestickeren en graveren, vaak met het rijksregisternummer. Want dat zorgde voor problemen bij doorverkoop.

Gratis sticker

Het systeem bestaat al in Brussel, maar wordt binnenkort nationaal uitgerold. Concreet komt het erop neer dat je als eigenaar van een fiets een gratis sticker zal kunnen aanvragen, die op het kader van je fiets geplakt wordt en daar niet van af te halen is. Op de sticker staat een unieke code die in de “MyBike”-databank op een beveiligde manier gelinkt wordt aan het merk en type van de fiets en aan jouw persoonsgegevens. Net als bij de databank voor auto’s dus, maar dan zonder grote nummerplaat.

Als gebruiker zal je in de databank kunnen opzoeken of een fiets geseind staat als gestolen. Handig voor als je een tweedehands fiets op het oog hebt. Gemeenschapswachten en politiediensten kunnen op hun beurt een verloren fiets aan de eigenaar terugbezorgen.

“Fietsdiefstal kan het gebruik van de fiets ontmoedigen, dus is er een gecoördineerde aanpak nodig”, zegt Gilkinet. “Met MyBike geven we fietsers, politie en justitie de tools om de strijd tegen fietsdiefstal efficiënt te kunnen voeren.”

Ook ministers van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) en Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) zetten hun schouders onder de databank. Het gebruikersportaal is dan weer een Vlaamse bevoegdheid. “Zeker nu duurdere exemplaren zoals e-bikes en speedpedelecs hun opmars maken, mag de zorg over fietsdiefstal geen belemmering zijn om voor de fiets te kiezen als verplaatsingsmiddel”, zegt Vlaams minister Lydia Peeters (Open VLD).