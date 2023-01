Eén dode en vier gewonden na aanval met machete in Spaanse kerken

Bij twee verschillende aanslagen in de Spaanse stad Algeciras is een man gedood en zijn drie mensen gewond geraakt, waarvan één ernstig. Een man zou rond 19.30 uur meerdere mensen, onder wie een pastoor en koster, in verschillende kerken met een machete hebben aangevallen. Het Spaanse parket heeft een onderzoek naar mogelijke feiten van terreur geopend.

De aanvaller zou een van de kerken zijn binnengegaan tijdens de mis, zo melden lokale media. Hij zou daar kruisbeelden, afbeeldingen en kaarsen hebben omgegooid en hebben staan schreeuwen. Hij zou het altaar zijn opgeklommen en zocht vervolgens ruzie met een geestelijke, voordat hij mensen begon aan te vallen.

De vermoorde koster, Diego Valencia, werd aangevallen met een machete in een van de belangrijke kerken in de stad: La Palma. Omstanders vertellen op de Spaanse televisie dat de koster erg geliefd was: “Dit is heel triest, het was een geweldig persoon.” De pastoor die later gewond raakte was Antonio Rodríguez van de Isidro-kerk. Hij werd net voor de andere aanslag op straat aangevallen en is inmiddels overgebracht naar een ziekenhuis.

(Lees verder onder de foto)

© EPA-EFE

Aanvaller is aangehouden

Spaanse media melden dat de aanvaller is aangehouden, al is zijn motief nog onduidelijk. De politie is massaal aanwezig in het centrum van Algeciras. Het parket heeft een onderzoek geopend naar mogelijke feiten van terreur.

De regiopresident van Andalusië, Juan Manuel Moreno, reageert op Twitter: “Verschrikkelijk en hartverscheurend. Een koster is vermoord en minstens één andere priester is gewond geraakt bij een aanval die plaatsvond in Algeciras. De feiten worden nog onderzocht.”