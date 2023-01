Simon Mignolet tekent voor grootste score én grootste voorsprong ooit op de tweede: de volledige eindstand van Gouden Schoen 2022

Club Brugge-doelman Simon Mignolet heeft woensdagavond in Antwerp Expo zijn status van topfavoriet waargemaakt en de hoofdprijs weggekaapt op de 69e editie van het Gala van de Gouden Schoen, de bekroning van de beste voetballer van het voorbije jaar op de Belgische voetbalvelden. Mignolet tekende voor de grootste score ooit én de grootste voorsprong ooit op de tweede.

De 34-jarige Limburger, die Paul Onuachu (KRC Genk) opvolgt, is de zesde doelman op de erelijst en de eerste sinds 1989 toen Michel Preud’homme als sluitstuk van KV Mechelen triomfeerde.

Mignolet won beide stemrondes afgetekend en haalt het met 684 punten in de eindstand ruim voor de Deense middenvelder Casper Nielsen (233 punten), die Union tijdens de zomer verliet voor Club Brugge, en KRC Genk-aanvaller Mike Trésor (163 punten).

Dat een doelman de Gouden Schoen wint is helemaal niet vanzelfsprekend, zeker nadat er sinds 2013 op het gala ook een aparte bekroning voor Doelman van het Jaar is, die Mignolet deze editie met ruim overwicht won. Michel Preud’homme was de vorige doelman die de trofee kreeg en ook de enige ooit die de Schoen twee keer won (1987 en 1989). De overige doelmannen op de erelijst zijn Jean-Marie Pfaff (1978), Christian Piot (1972), Fernand Boone (1967) en Jean Nicolay (1963).

- EINDSTAND -

1. Simon Mignolet (Club Brugge) 684 punten

2. Casper Nielsen (/Union/Club Brugge) 233

3. Mike Trésor (KRC Genk) 163

4. Teddy Teuma (Union) 127

5. Deniz Undav (Union) 112

6. Tarik Tissoudali (AA Gent) 110

7. Paul Onuachu (KRC Genk) 106

8. Bryan Heynen (KRC Genk) 91

9. Charles De Ketelaere (Club Brugge) 63

10. Hans Vanaken (Club Brugge) 39

11. Andreas Skov Olsen (Club Brugge) 29

12. Dante Vanzeir (Union) 16

13. Bilal El Khannous (KRC Genk) 13

14. Junya Ito (KRC Genk) 12

Joshua Zirkzee (Anderlecht) 12

16. Christian Burgess (Union) 11

17. Clinton Mata (Club Brugge) 10

18. Toby Alderweireld (Antwerp FC) 8

Hugo Cuypers (KV Mechelen/AA Gent) 8

Ferran Jutglà (Club Brugge) 8

Daniel Muñoz (KRC Genk) 8

22. Noa Lang (Club Brugge) 7

Anthony Moris (Union) 7

Rob Schoofs(KV Mechelen) 7

25. Laurens De Bock (Zulte Waregem) 6

26. Nicolas Raskin (Standard) 5

27. Raphael Onyedika (Club Brugge) 4

Alhassan Yusuf (Antwerp FC) 4

29. Victor Boniface (Union) 3

Julien De Sart (AA Gent) 3

Mory Konaté (Sint-Truiden) 3

Michael Ngadeu (AA Gent) 3

Joseph Paintsil (KRC Genk) 3

Mats Rits (Club Brugge) 3

Kamal Sowah (Club Brugge) 3

Jelle Vossen (Zulte Waregem) 3

37. Casper De Norre (OHL) 2

Vincent Janssen (Antwerp FC) 2

Mathieu Maertens(OHL) 2

Kristian Thorstvedt (KRC Genk) 2

41. Emmanuel Agbadou (Eupen) 1

Louis Bostyn (Zulte Waregem) 1

Christian Brüls (Sint-Truiden) 1

Zeno Debast (Anderlecht) 1

Ritchie De Laet (Antwerp FC) 1

Michael Frey (Antwerp FC) 1

Sergio Gómez (Anderlecht) 1

Mario González (OHL) 1

Christian Kouamé (Anderlecht) 1

Radja Nainggolan (Antwerp FC) 1

Bart Nieuwkoop (Union) 1

Federico Ricca (OHL) 1

Mbwana Samatta (KRC Genk) 1

Yari Verschaeren (Anderlecht) 1

Anass Zaroury (Charleroi) 1

- EERSTE RONDE -

1. Simon Mignolet (Club Brugge) 268

2. Casper Nielsen (Union) 215

3. Deniz Undav (Union) 112

4. Tarik Tissoudali (AA Gent) 109

5. Charles De Ketelaere (Club Brugge) 63

6. Hans Vanaken (Club Brugge) 27

7. Andreas Skov Olsen (Club Brugge) 22

8. Teddy Teuma (Union) 18

9. Junya Ito (KRC Genk) 12

Joshua Zirkzee (Anderlecht) 12

11. Clinton Mata (Club Brugge) 9

12. Noa Lang (Club Brugge) 7

13. Anthony Moris (Union) 5

14. Christian Burgess (Union) 4

Rob Schoofs (KV Mechelen) 4

16. Laurens De Bock (Zulte Waregem) 3

Julien De Sart (AA Gent) 3

Mory Konaté (Sint-Truiden) 3

Michael Ngadeu (AA Gent) 3

Mats Rits (Club Brugge) 3

Dante Vanzeir (Union) 3

22. Hugo Cuypers (KV Mechelen) 2

Kristian Thorstvedt (KRC Genk) 2

24. Emmanuel Agbadou (Eupen) 1

Ritchie De Laet (Antwerp FC) 1

Michael Frey (Antwerp FC) 1

Sergio Gómez (Anderlecht) 1

Christian Kouamé (Anderlecht) 1

Radja Nainggolan (Antwerp FC) 1

Yari Verschaeren (Anderlecht) 1

Jelle Vossen (Zulte Waregem) 1

Paul Onuachu (KRC Genk) 1

- TWEEDE RONDE -

1. Simon Mignolet (Club Brugge) 416

2. Mike Trésor (KRC Genk) 163

3. Teddy Teuma (Union) 109

4. Paul Onuachu (KRC Genk) 105

5. Bryan Heynen (KRC Genk) 91

6. Casper Nielsen (Club Brugge) 18

7. Bilal El Khannous (KRC Genk) 13

Dante Vanzeir (Union) 13

9. Hans Vanaken (Club Brugge) 12

10. Toby Alderweireld (Antwerp FC) 8

Ferran Jutglà (Club Brugge) 8

Daniel Muñoz (KRC Genk) 8

13. Christian Burgess (Union) 7

Andreas Skov Olsen (Club Brugge) 7

15. Hugo Cuypers (AA Gent) 6

16. Nicolas Raskin (Standard) 5

17. Raphael Onyedika (Club Brugge) 4

Alhassan Yusuf (Antwerp FC) 4

19. Rob Schoofs (KV Mechelen) 3

Victor Boniface (Union) 3

Joseph Paintsil (KRC Genk) 3

Kamal Sowah (Club Brugge) 3

Laurens De Bock (Zulte Waregem) 3

24. Casper De Norre (OHL) 2

Vincent Janssen (Antwerp FC) 2

Mathieu Maertens (OHL) 2

Anthony Moris (Union) 2

Jelle Vossen (Zulte Waregem) 2

29. Louis Bostyn (Zulte Waregem) 1

Christian Brüls (Sint-Truiden) 1

Zeno Debast (Anderlecht) 1

Mario González (OHL) 1

Clinton Mata (Club Brugge) 1

Bart Nieuwkoop (Union) 1

Federico Ricca (OHL) 1

Mbwana Samatta (KRC Genk) 1

Tarik Tissoudali (AA Gent) 1

Anass Zaroury (Charleroi) 1