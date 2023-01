Waarom Borussia Dortmund meer dan 10 miljoen euro neertelt voor het 16-jarige Anderlecht-talent Julien Duranville

Zestien jaar jong en amper elf wedstrijden voor de eerste ploeg van Anderlecht, en toch telt Borussia Dortmund meer dan tien miljoen euro neer voor Anderlecht-talent Julien Duranville. Cijfers om van te duizelen, want wie erover nadenkt, beseft dat het een bom geld is voor zo’n jonge speler zonder ervaring. “Maar niet verrassend”, vertelt een Belgische makelaar van een groot kantoor ons. “De slinger is al langer helemaal doorgeslagen. Ik stel me vragen bij zulke bedragen.”