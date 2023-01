Tijdens de pandemie haalden we allemaal een puppy in huis. In Vlaanderen steeg het aantal geregistreerde honden van 99.425 in 2019 naar 112.961 in 2021. Maar toen iedereen opnieuw naar het kantoor trok, zaten die nieuwe viervoeters alleen thuis. En daar profiteren de professionele hondenwandelaars nu van.