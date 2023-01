Schiet Rupel Boom zichzelf in de voet met procedure tegen Beerschot en Francis Vrancken?

Antwerpen/Boom

Gisteren maakte Rupel Boom bekend dat het positief nieuws had gekregen over de onrechtmatig geschonden overeenkomst met Beerschot en DCA, het bouwbedrijf van Beerschot-voorzitter Francis Vrancken. Maar de amateurclub lijkt zichzelf in de voet te schieten met de procedure tegen Beerschot, want de rechter heeft in eenzelfde adem ook Rupel Boom veroordeeld tot het terugbetalen van een achterstallige lening aan diezelfde Francis Vrancken.