Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe is fier op Mignolet: “Simon denkt verder dan waan van de dag”

“Ik ben dankbaar en vereerd. Simon verdient dat, hij heeft het zelf afgedwongen. Niet alleen was hij de beste voetballer, dit is ook een blijk van erkenning voor zijn carrière, vanuit België”, zegt voorzitter Verhaeghe. “We hebben met hem drie titels op rij gewonnen. Dit is een goed signaal naar spelers dat je pas individuele prijzen pakt als je als team prijzen pakt. In die titels was hij een van de sterkhouders. Maar het is ook een mooie mens. Iemand die met beide voeten op de grond staat en ons DNA in zich draagt. Met hem kan je goeie gesprekken voeren, die verder gaan dan de waan van de dag. Soms heeft hij ook al eens een moeilijk moment, zoals nu, maar daar maak ik me nul zorgen over. Deze prijs zal hem deugd doen. De spanning is er nu af. Hij kan nu weer rustig verder doen. Hij is een hele meneer, vandaar dat we ook zijn contract met vijf jaar hebben verlengd.”

Dat er ook nog aanbiedingen op zijn pad zullen komen, vindt Verhaeghe niet erg. “Dat zal nog gebeuren. Maar Club Brugge is vandaag op de Europese ranking dertigste. Iedereen kent Club Brugge, iedereen speelt graag voor Club Brugge. Dat maakt ook dat je spelers kan houden en een interessant verhaal bieden. Dat hij voor lange termijn bijtekende, wil zeggen zijn toekomst wel bij ons ziet.”

Van Mignolet, die binnenkort 35 wordt, wordt wel eens geopperd dat hij na zijn carrière geschikt zou zijn voor een managementsfunctie. “In voetbal wordt zo veel verteld over wat iemand na zijn carrière kan doen. Wat heel duidelijk is: het métier van een club runnen is een heel ander vak dan op het veld staan. Daar heb je nog andere scholing voor nodig. Als je bereid bent daardoor te gaan en dat te leren, dan kan je daarin iets betekenen. Maar dat is heel ander leven dan op het veld staan. Dat is zoals trainer worden ook een métier is. Wie daarin te snel gaat, is meestal niet goed.” (kvu)