“Keikop” Simon Mignolet is dankbaar voor Gouden Schoen, Nicky Evrard droomt ervan om “toptransfer te maken”

OHL-doelvrouw Nicky Evrard zag haar sterke jaar bekroond met deze individuele prijs. “Ik ga nu een beetje rustiger worden, denk ik”, gaf Evrard aan nu de druk van haar schouders valt.

“Ik heb een heel leuk jaar gehad. Ik denk dat dit wel een mooie erkenning daarvoor is. Ik zal wel een mooi plaatsje vinden bij mij thuis voor deze trofee”, aldus Evrard bij VTM.

“Ik ben heel trots dat ik hier als winnares mag zitten” reageerde Evrard verder op het persmoment na afloop. “Ik had een voorgevoel dat ik hoog zou eindigen maar dacht niet dat ik zou winnen”, bekende Evrard, die ook erg blij was met de verkiezing van haar mannelijke collega in doel Simon Mignolet. “Het is uniek dat ik hier kan zitten met een andere keeper.”

EK met Red Flames

Als doelvrouw van de Belgische voetbalvrouwen schreef ze in 2022 mee vaderlandse sportgeschiedenis. De Red Flames bereikten op het EK een historische plaats in de kwartfinales en hadden dat nadrukkelijk te danken aan de 27-jarige Evrard.

“Dat toernooi was denk ik wel doorslaggevend in mijn Gouden schoen nu. Het was sowieso een heel mooi jaar voor het Belgisch vrouwenvoetbal, met die kwartfinaleplaats. Mijn droom is nu om een toptransfer te maken, hopelijk deze zomer. Ik ben wel fan van de Engelse competitie”, aldus de Red Flame, die toegaf een mogelijke titel met OHL te verkiezen boven deze Gouden Schoen. “Ook Sari zei al er zo over te denken, dat typeert onze ploeg wel. Onze ultieme droom is om kampioen te spelen maar makkelijk zal dat niet worden. De play-offs worden binnenkort cruciaal. Anderlecht is heel ervaren en een taaie tegenstander.”

© BELGA

Woord van dank bij Mignolet

“Ongelooflijk, ik ben heel blij”, weet Simon Mignolet als eerste te vertellen bij VTM. “In eerste instantie, heel erg bedankt aan de mensen die voor mij gestemd hebben. Het zorgt ervoor dat ik deze trofee in ontvangst mag nemen. In de tweede plaats wil ik mijn trainers en ploeggenoten bedanken. Zij zorgen er dagelijks voor dat ik scherp blijf en train zoals het hoort. Zelfs op mijn iets oudere dag.”

“Maar ook mijn ouders en familie zorgen voor wie ik ben: mijn opvoeding en karakter. Vervolgens bedankt aan mijn vrouw om zichzelf weg te cijferen voor de voetbalcarrière. En mijn twee zonen, die helaas nog niet aanwezig kunnen zijn. Zij zorgen ervoor dat ik het voetbal eens kan vergeten als ik thuis kom. En als ik zelf een pluim op mijn eigen hoed mag steken: mijn eigen keikop die ervoor zorgt dat ik in een mindere periode altijd blijf doorgaan. Ik ben erg blij, dank u wel hiervoor”, aldus de nieuwe Gouden Schoen, die zich eveneens voor de vierde keer op rij Doelman van het Jaar mag noemen.

In het oog springen

“Ik wist dat ik favoriet was maar uiteindelijk heb je geen controle over de stemmers”, zei de Limburger. “Ik moest dus afwachten maar was heel blij toen mijn naam uit de bus kwam. Ik ben heel erg trots en fier op deze bekroning.”

“Om als doelman de Gouden Schoen te winnen moet je in het oog springen en je in het geheugen van de mensen keepen. Belangrijk zijn op belangrijke momenten, bij mij was dat in de play-offs en de Champions League. Zo geef je jezelf als doelman de kans om de Schoen te winnen.”

© BELGA

“Wat mijn mooiste redding van 2022 was? Lastig te zeggen. Enkele belangrijke saves komen me wel voor de geest, zoals tegen Antwerp met de voet en Atlético Madrid met het hoofd. Ook eentje tegen Anderlecht. Het waren reddingen op cruciale momenten.”

Mignolet werd bedolven onder lof, maar hij beleeft momenteel met blauw-zwart lastige momenten. “Ik wil gewoon de volgende wedstrijd winnen. We hebben een déclic nodig en misschien kan deze individuele trofee zelfs helpen. Het is momenteel een heel goed huwelijk tussen Club Brugge en mezelf. In het voetbal weet je nooit, maar ik hoop mijn loopbaan bij Club af te sluiten”, besloot de Rode Duivel, die zijn vrouwelijke collega Nicky Evrard ook zag triomferen. “Geweldig dat twee keepers de Gouden Schoen krijgen. Dat toont dat we in België een goede opleiding hebben.”