Jack Hendry bijna terug bij Club Brugge, “extra spits hoeft niet”

Jack Hendry, door Club Brugge verhuurd aan Cremonese, is nu ook echt op de terugweg. Beide clubs zijn bezig om de deal af te ronden. Scott Parker was een voorstander van Hendry's komst en ondanks een beperkte compensatie gelooft ook het bestuur dat hij weer belangrijk kan worden.

Op inkomend vlak hoeft niet veel meer verwacht te worden, geeft sports manager Tom Caluwé aan. “Misschien dat er opportuniteiten zijn, maar we hebben gewoon een sterke kern waarin we geloven. Inkomend verwachten we in principe geen spectaculaire dingen. Wat dat betreft, wordt het drukker in de zomer.” Dat Club informeerde bij spitsen als Dessers of Henry, wil volgens Caluwé niets zeggen. “Wij proberen klaar te zijn, op elke positie, op alle momenten. Een extra spits? Neen, dat zoeken we niet. Er zal niet veel beweging meer zijn.”

Eerder dan nieuwe spelers halen is Club vooral bezig geweest met het slijten van overbodige spelers à la Vormer, Larin, Sobol, om de kern te verkleinen. “We hebben uitgaande transfers gedaan om te waken over de balans. We zijn bijna klaar.”