Feyenoord herovert alweer leidersplaats in Nederland na winst tegen NEC en Dimata

Feyenoord heeft zijn leidersplaats in Nederland niet lang moeten afstaan. Dankzij 2-0 winst op woensdagavond tegen NEC op de achttiende speeldag van de Eredivisie palmden de Rotterdammers het hoogste schavot alweer in.

Javairo Dilrosun (9.) en Orkun Kökcü (45.+2) gidsten Feyenoord in de eerste helft naar een vlotte driepunter. Landry Dimata speelde 54 minuten mee bij de Nijmegenaren.

Feyenoord (41 ptn.) heeft in de tussenstand van de Nederlandse eerste klasse twee punten meer dan eerste achtervolger AZ, waar Zinho Vanheusden actief is. NEC is negende met 22 eenheden.

Het Excelsior van Siebe Horemans moest met het kleinste verschil het onderspit delven in en tegen Utrecht (1-0). Anastasios Douvikas (6.) legde de confrontatie in de Galgenwaard snel in een beslissende plooi. Othman Boussaid kreeg een uur speelgelegenheid bij de Domstedelingen, terwijl Horemans bij de tegenpartij de 90 minuten volmaakte.

Utrecht glipt de top 7 binnen met 29 punten, Excelsior bevindt zich op de dertiende stek met 19 stuks.