Trump mag weer op Facebook en Instagram

Twee jaar lang werd de voormalige president Donald Trump geweerd van sociale media platformen van Facebook en Instagram. Maar moederbedrijf Meta besliste woensdag om die ban op te heffen.

Een dag na de bestorming op het Capitool werden de accounts van Trump al offline gehaald. Zijn posts op sociale media zouden zijn aanhangers aangezet hebben tot geweld. Trump had op Facebook dan ook het meest gevolgde account. Het duurde niet lang voor zowat alle sociale media Trump blokkeerden. Een beslissing die door criticasters gezien werd als censuur, zij hekelen de macht van de sociale media.

Meta besliste woensdag om de accounts van Trump te herstellen. Ze volgen hiermee het voorbeeld van Twitter dat onder Elon Musk eerder al eenzelfde beslissing maakte. Volgens Meta is het gevaar van rellen nu ook wel voldoende geweken om Trump opnieuw een platform te geven. “Het publiek moet de mogelijkheid hebben om te horen wat hun politici - de goeie, de slechte en de lelijke - te zeggen hebben, zodat ze een geïnformeerde beslissing kunnen maken in het stemhokje”, aldus Nick Clegg, een topmanager van Facebook. “Maar dat wil niet zeggen dat er geen limieten zijn op wat mensen op onze platformen kunnen zeggen. Wanneer er een reëel gevaar is voor de offline wereld, moeten we ingrijpen.”

