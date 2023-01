Vlaams minister van Volksgezondheid Hilde Crevits laat (lege) brooddozen op school onderzoeken

Vlaams minister van Volksgezondheid Hilde Crevits (CD&V) heeft een onderzoek ingesteld naar wat kinderen al dan niet in hun brooddoos mee naar school te eten krijgen, nadat almaar meer scholen aan de alarmbel hadden getrokken. De UGent zal zich ontfermen over het onderzoek, waar Crevits 150.000 euro voor uittrok. Dat schrijft Het Laatste Nieuws.

De onderzoekers zullen nagaan of de brooddozen van leerlingen uit basis- en secundaire scholen gevuld zijn en wat erin zit. De gegevens worden verzameld door het Vlaams Instituut Gezond Leven en de onderzoeksgroep Consumentengedrag van de Universiteit Gent. Vorig jaar was er al het plan om een eerste kleinschalige studie te doen, maar toen haalde de universiteit fondsen binnen, waardoor nu een groter onderzoek mogelijk is.

Op exacte data is het nog wachten, maar volgens armoede- en leeflooncijfers zou naar schatting een kwart van de kinderen met honger op school zitten. Door de energiecrisis en de hoge voedselprijzen is het probleem alleen maar groter geworden.