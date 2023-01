Britse autoproductie bereikt laagste peil sinds 1956

De Britse autoproductie is vorig jaar tot het laagste niveau gedaald in bijna zeventig jaar. Dat blijkt uit cijfers van sectororganisatie SMMT. Toch hoopt de sector op een opleving in 2023.

“De auto-industrie heeft drie vreselijke jaren achter de rug”, zei Mike Hawes, directeur-generaal van sectororganisatie SMMT. “Vorig jaar was het slechtste jaar sinds 1956. We zitten op ongeveer veertig procent van het productieniveau voor 2019”, zei hij.

Het aantal auto’s dat van de band rolde daalde vorig jaar dan ook met 9,8 procent ten opzichte van 2021, tot 775.014 stuks in 2022. SMMT had begin januari al aangekondigd dat de verkoop van nieuwe voertuigen in het Verenigd Koninkrijk vorig jaar tot het laagste niveau in dertig jaar was gedaald.

De sector hoopt volgend jaar eindelijk op een doorbraak wanneer de tekorten aan halfgeleiders zouden afnemen. “We gaan 2023 in met wat meer optimisme”, verzekerde Hawes.