Nederlandse rapper Lil Kleine wordt niet langer verdacht van zware mishandeling

De Nederlandse rapper Lil Kleine wordt niet langer verdacht van een poging tot zware mishandeling. Het Nederlandse Openbaar Ministerie heeft de verdenking aangepast na een verklaring die zijn ex Jaimie Vaes heeft afgelegd. Een woordvoerder van het OM bevestigt berichtgeving van Shownieuws.

De rapper, die eigenlijk Jorik Scholten heet, werd vorig jaar februari aangehouden nadat beelden naar buiten waren gekomen via roddelvlogger Yvonne Coldeweijer waarop het leek dat hij Vaes met haar hoofd tussen een autodeur klemde. De realityster zou nu hebben verklaard dat haar hoofd niet tussen de deur van de auto was geklemd en Scholten niet met de autodeur sloeg. Dat zouden de media ervan hebben gemaakt. Vlak na het incident in februari brak Vaes met Scholten.

Uit een telefoongesprek met Vaes, dat Yvonne Coldeweijer woensdagavond online zette, zou blijken dat Vaes de beelden zelf aan de roddelvlogger lekte. Ze vroeg haar of ze het filmpje zo snel mogelijk online wilde zetten.

Eerder meldde het OM dat de rapper wordt verdacht van poging tot zware mishandeling en/of mishandeling. Shownieuws meldt dat “de rechtbank de verklaring van Jaimie heeft bekeken waarin zij zou hebben verklaard bij de politie dat het niet om zware mishandeling zou gaan”.

Het OM doet momenteel nog onderzoek naar het incident.