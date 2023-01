Sectoren van bouwmaterialen en dranken vrezen minste concurrentie

Het Prijzenobservatorium, dat onder de federale overheidsdienst Economie valt, onderzocht in zijn periodieke screening mogelijke concurrentieproblemen op basis van verschillende indicatoren zoals de concentratie van bedrijven in een sector, de winstmarges van bedrijven en het verloop van bedrijven.

Uit gegevens over de periode 2016-2020 blijkt dat “de sectoren van de bouwmaterialen sterk vertegenwoordigd zijn in de rangschikking van sectoren met een groot risico op verstoringen”, zo staat in het rapport. De fabrikanten van kalk en gips, goed voor een binnenlandse omzet van 418 miljoen euro in 2020, halen de hoogste score. De producenten van bakstenen en van cement staan in de top tien van de industrie.

Ook de producenten van margarine, suiker en mout doen de concurrentieknipperlichten branden, zo schrijft De Tijd. Voor de fabrikanten van frisdranken en mineraalwater en die van organische basischemie merkt het Prijzenobservatorium op dat hun marktaandelen amper bewogen tussen 2016 en 2020, terwijl ze wel een bovengemiddelde rendabiliteit laten optekenen.