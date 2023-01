Technologieconcern IBM schrapt wereldwijd 3.900 banen

De reorganisatie kost het bedrijf ongeveer 300 miljoen dollar, omgerekend 275 miljoen euro. Andere technologiebedrijven zoals Google-moeder Alphabet, Meta, het moederbedrijf van Facebook, Amazon en Twitter, kondigden onlangs ook al ontslagrondes aan.

IBM publiceerde woensdag ook zijn resultaten over het vierde kwartaal. De omzet kwam uit op 16,7 miljard dollar (15,3 miljard euro), gelijkaardig aan de resultaten van vorig jaar. Dat was wel iets beter dan verwacht. De winst per aandeel kwam uit op 3,60 dollar, eveneens iets boven de verwachtingen van marktkenners.

IBM-CEO Arvind Krishna werkt eraan om de IT- en consultinggroep sterker af te stemmen op de cloud business. Vorig jaar stegen de inkomsten uit cloudaanbiedingen met elf procent tot 22,4 miljard dollar.