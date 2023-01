Federaal parket wil elf personen voor de rechter na gesjoemel bij verkoop van Anderlecht: wie zijn ze? En wat was hun rol?

Het federaal parket wil elf personen voor de rechter brengen wegens gesjoemel bij de verkoop van Anderlecht. Daarbij oud-bestuurders Roger Vanden Stock, Jo Van Biesbroeck en Herman Van Holsbeeck, van wie die laatste in zijn ondervragingen fraude heeft toegegeven. Een cruciaal element in het dossier is het contract van Leander Dendoncker dat werd aangepast, waardoor makelaar Christophe Henrotay toch 3 miljoen euro zou krijgen voor de verkoop van RSCA terwijl hij niet bij de deal betrokken was. De nieuwe eigenaar Marc Coucke moest dat dan grotendeels betalen. Wij zetten de belangrijkste beschuldigden op een rij.