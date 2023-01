Opnieuw tientallen graven van inheemse kinderen ontdekt in Canada

Op de site van een internaat in het westen van Canada zijn vermoedelijk nog eens 66 graven van inheemse kinderen gevonden. Dat blijkt uit onderzoek met een bodemradar op het terrein van St. Joseph’s Mission, een kostschool vlakbij de stad Williams Lake in de provincie British Columbia, zo vertelden onderzoekers op een persconferentie. In de school, die het meeste van de tijd door de Katholieke Kerk werd uitgebaat, kregen inheemse kinderen onderricht van 1891 tot 1981.

Er kwamen nog meer bewijzen voor de “horror en het lijden” van de inheemse kinderen aan het licht, aldus Willie Sellars van de inheemse gemeente Williams Lake First Nation op de persconferentie. Vorig jaar werden op hetzelfde terrein al 93 anonieme graven gevonden.

Het aantreffen van de ongemarkeerde graven veroorzaakte in Canada en ook buiten de landsgrenzen veel verontwaardiging. Vanaf de jaren 1880 werden decennialang naar schatting zowat 150.000 inheemse kinderen bij hun families weggehaald en ondergebracht in door de Katholieke Kerk uitgebate internaten. Ze moesten zich daar leren aanpassen aan de cultuur van de witte bewoners van Canada. In de scholen kregen de kinderen af te rekenen met geweld, seksueel misbruik, honger en ziektes. Honderden kwamen nooit meer thuis. De laatste katholieke internaten sloten in 1996 de deuren.

In juli vorig jaar reisde paus Franciscus naar Canada en vroeg er de oorspronkelijke inwoners om vergeving voor het leed in de katholieke internaten. Het beleid van assimilatie en verlies van rechten was voor de mensen in die gebieden “verwoestend” en “catastrofaal”, zei de Argentijnse kerkvorst toen in een toespraak.