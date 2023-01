Toyota krijgt nieuwe topman

Sato ging na zijn studies mechanica in 1992 werken bij Toyota. In 2017 kreeg hij de leiding over het filiaal Lexus. In september 2020 werd hij ook voorzitter van Gazoo Racing, het motorsportmerk van Toyota, en in januari 2021 werd hij benoemd tot chief branding officer van de groep.

De huidige CEO, de 66-jarige Toyoda, is de kleinzoon van de stichter van Toyota. Hij wordt de nieuwe voorzitter van het concern.