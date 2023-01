Antwerpen/Merksem

Terwijl veel automobilisten nu al kreunen en steunen onder de ellenlange files door de werkzaamheden aan het viaduct in Merksem, moet het ergste wellicht nog komen. In 2025 wordt dat viaduct gesloopt en moet een tijdelijk viaduct annex bypass naast de huidige Ring vijf jaar lang het verkeer vlot houden op die plek. Maar dat het aanschuiven wordt, met maximaal 70 km per uur, lijkt nu al zeker.