Emma Van Britsom en AA Gent Ladies doen goede zaak in race naar play-off 1: “Komen zaterdag met vertrouwen aan de aftrap”

In de Super League zette AA Gent in de topper tegen Racing Genk zijn misstap van vorige week recht. De Buffalo’s verloren toen kansloos met 3-0 bij het bescheiden WS Woluwe. Een dure nederlaag die niet was ingecalculeerd. De 1-0-zege op eigen veld tegen Racing Genk, was meer dan welgekomen. Bodil Van Den Heuvel maakte tien minuten voor het einde de winnende treffer. AA Gent pakte tegen Racing Genk zes op zes, nadat de heenwedstrijd met 0-2 werd gewonnen.

De ploeg van coach Jorn Van Ginderdeuren telt in de rangschikking vijf punten meer dan SV Zulte Waregem, dat op de zevende plaats staat. De West-Vlamingen hebben één wedstrijd minder gespeeld. De Buffalo’s moeten nog vier wedstrijden afwerken en krijgen vrijdag het bezoek van Standard, dat de heenwedstrijd met 4-0 won. “Het was tegen Racing Genk een match zonder veel grote uitgespeelde kansen”, zegt de 24-jarige middenvelder Emma Van Britsom, die bij AA Gent Ladies aan haar zevende jaar toe is. “De ploeg die kon scoren zou ook de drie punten op zak stoppen. Wij lukten het winnende doelpunt in de slotfase na een hoekschop. De ontlading was begrijpelijk groot. We blijven volop in strijd voor die belangrijke zesde plaats, die recht geeft op deelname aan de play-offs om de titel.”

“Iedereen was erop gebrand om met een revanche uit te pakken voor onze verrassende nederlaag tegen WS Woluwe”, beaamt Van Britsom. “Onze coach moest ons er op de trainingen dan ook niet van overtuigen dat het veel beter moest. Er was tegen Racing Genk veel meer rust aan de bal. We toonden ons snediger in de duels en de wil om te winnen was veel groter dan vorig weekend. We haalden het niveau dat van ons mag worden verwacht. De Limburgers wierpen zich in de voorbije jaren vaak op tot ons zwarte beest. Wij hebben die negatieve traditie doorbroken. Racing Genk moet het net als wij ook hebben van zijn voetballend vermogen. Dat zijn de teams waartegen wij op ons best zijn.”

Vier op twaalf nodig

“We hebben in de resterende vier duels nog zeker een vier op twaalf nodig om onze kansen op een plaats in play-off 1 kracht bij te zetten. Standard en Club YLA staan in onze buurt, maar ik denk dat zij zeker in de top zes zullen eindigen. Het wordt voor die zesde plaats bijna zeker een duel tussen Zulte Waregem en AA Gent. Wij nemen het nog op tegen de twee topploegen OH Leuven en Anderlecht. We krijgen ook het bezoek van Eendracht Aalst, waartegen we minder dan drie punten niet tevreden kunnen zijn. We hopen in de topper tegen Standard weer een goed resultaat neer te zetten. We komen zaterdag met vertrouwen aan de aftrap. Reken maar dat wij sterk in puntenwinst geloven.”