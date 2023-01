Rusland voert grote raketaanval uit op Oekraïne: één dode en twee gewonden in Kiev

Rusland voert donderdagochtend een grote raketaanval uit op Oekraïne. De militaire leiding in Kiev maakt gewag van “meer dan 15” Russische kruisraketten die werden afgevuurd op de Oekraïense hoofdstad, al zouden die wel allemaal onderschept zijn.

De bewoners van Kiev kregen de raad om dekking te zoeken in schuilplaatsen. Toch vielen er minstens één dode en twee gewonden, meldt burgemeester Vitali Klitsjko. De slachtoffers vielen in de wijk Holosiiv, in het zuiden van de hoofdstad.

Volgens de woordvoerder van de Oekraïense luchtmacht werd het Oekraïense grondgebied in totaal geviseerd door “meer dan 30 Russische raketten.” Ook de bewoners van andere steden werd gevraagd om dekking te zoeken, in het hele land ging het luchtalarm af.

In Kiev en in de regio’s Odessa en Dnjepropetrovsk werden uit voorzorg ook stroomonderbrekingen ingelast, deelt het energiebedrijf DTEK mee. “Dit is een preventieve maatregel die zal toelaten om grote schade aan de elektriciteitsinfrastructuur te voorkomen als de raketten van de vijand hun doel bereiken”, klinkt het.

Donderdagnacht stuurde het Russische leger ook al 24 drones af op doelen in Oekraïne. Volgens de Oekraïense luchtmacht werden die ook allemaal vernietigd.