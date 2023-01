Serie A-clubs Napoli en Fiorentina ruilen van doelman

Napoli, de fiere leider in de Serie A, heeft een switch doorgevoerd in doel. De club nam Pierluigi Gollini op huurbasis, met aankoopoptie, over van Atalanta Bergamo. Atalanta verhuurde Gollini in de eerste seizoenshelft aan Fiorentina. De Florentijnen kregen Salvatore Sirigu van Napoli in zijn plaats.

De 27-jarige Gollini moet tussen de palen in Napels de strijd aangaan met eerste doelman Alex Meret. Gollini was jarenlang het betrouwbare sluitstuk van Atalanta, maar verloor daar zijn plaats onder de lat en mocht vertrekken. Hij speelde dit seizoen in de heenronde voor Fiorentina negen matchen, vooral in de Conference League. Eerder in zijn carrière speelde Gollini voor onder meer Hellas Verona, Aston Villa en Tottenham. Hij kreeg een deel van zijn jeugdopleiding bij Manchester United. Gollini verzamelde een cap voor de Squadra Azzurra.

De 36-jarige Sirigu werd afgelopen zomer door Napoli pas overgenomen van degradant Genoa. Hij kwam in de eerste seizoenshelft geen enkele keer in actie, en mag nu weer beschikken. Napoli stuurt hem in ruil voor Gollini naar Firenze. De ervaren Sirigu, 28-voudig Italiaans international, stond eerder in zijn carrière onder contract bij onder meer Palermo, PSG, Sevilla, Osasuna en Torino.