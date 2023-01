Al 40 jaar zien ze afvalwater opborrelen in voortuin, nu eisen bewoners belasting terug: “We leven toch niet meer in middeleeuwen?”

Twee bewoonsters uit de Sinjorendreef in Zoersel kwamen dinsdag op het vragenhalfuurtje van de gemeenteraad hun belasting op afvoer en zuivering van vuil water terugvragen. “We betalen elk jaar gemiddeld 230 euro voor riolering die er niet ligt”, klonk het. “We leven toch niet meer in de middeleeuwen?”

M. woont al sinds 1980 in de Sinjorendreef. De septische put van het gezin raakte al snel verzadigd. “De gemeente Zoersel beloofde toen al een riolering”, vertelde ze. “Maar wij hebben zelf een gracht moeten graven, zelf een tweede septische put moeten laten steken en ook nog eens een sterfput met dompelpompen. Onze kleinkinderen mogen niet meer in onze voortuin spelen, omdat het vuil afvalwater daar soms overstroomt. We leven toch niet meer in de middeleeuwen? Al deze ingrepen kostten ons samen al 5.000 euro. Wij betalen elk jaar 224 euro voor het afvoeren en zuiveren van ons afvalwater. Dat geld willen wij terugvorderen.”

Ook een andere buurvrouw die 230 euro per jaar betaalt, wou haar belastinggeld terug. Ze vroeg of de gemeente geen waterzuivering in haar tuin kon plaatsen. “Bij ons heeft de gemeente jaren geleden ook voorgesteld een zuiveringsveld te maken”, zegt M. “Maar dat zou toen 250.000 frank (6.200 euro) hebben gekost, geld dat we toen niet zomaar hadden liggen.” (Lees verder onder de foto)

Twee bewoonsters van de Sinjorendreef kwamen nog eens informeren waar hun riolen blijven. — © kma

Bevoegd schepen Danny Van de Velde (N-VA) wou beide buurvrouwen geen valse hoop geven en schat dat de komst van een riolering in hun straat nog tien jaar kan duren. “Om een riolering te kunnen leggen, moeten we ze ergens op kunnen aansluiten. Maar bij jullie is er geen afvoerriool. Eerst moeten de Wandelweg, Heidehoeven, Medelaar en Jacobslaan nog riolering krijgen. Pas dan is de Sinjorendreef aan de beurt.”

Vieze geur

“Al 43 jaar worden wij door de gemeente met een kluitje in het riet gestuurd”, merkte de dame boos op. “Tegen de aanleg van die riolering, ben ik dood!” Volgens de gemeente moet een privé-zuiveringsveld altijd op kosten van de grondeigenaar worden aangelegd en komt de gemeente daarin niet tussenbeide.

Woensdag gingen we even kijken bij de dame. En inderdaad, haar putje met vuil water loopt over in de voortuin en heeft een vieze geur. “Vroeger kwam het water in de toiletten ook soms naar boven. Het probleem is dat ik nergens naar een gracht kan afwateren, want hier is geen gracht.”

Het stinkend water bezinkt in een greppel in de voortuin. — © kma

“We leven toch niet meer in de Middeleeuwen?”, vraagt de vrouw. — © kma

kma