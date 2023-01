Chelsea doet Amadou Onana voorstel, maar Rode Duivel hapt (voorlopig) niet toe

Niet alleen op het voorbije WK, maar ook bij Everton maakt Amadou Onana indruk. Dat is uiteraard ook de grootste Engelse clubs niet ontgaan. Arsenal en Chelsea hebben de middenvelder op de verlanglijst staan, zo was reeds uitgelekt. Volgens onze informatie wilde Chelsea ook echt de forcing voeren om de Rode Duivel naar Londen te halen. De clubleiding dacht wel een akkoord te vinden met Everton – een club die te koop staat, dan is snel cashen op spelers altijd welkom. Alleen… Onana heeft Chelsea laten weten dat hij zich de komende maanden wil focussen op Everton. Hij heeft het voorstel naast zich neergelegd.

Het is nu maar de vraag of Chelsea zich bij die afwijzing zal neerleggen. Het zou niet verbazen mocht de club alsnog proberen om Onana op andere gedachten te brengen, maar het valt maar te bezien of dat zal lukken. In Engeland wordt een eventuele transfer naar Arsenal meer realistisch geacht. Everton, een degradatiekandidaat, kocht Onana vorige zomer voor veertig miljoen euro van Lille OSC. Het spreekt voor zich dat de club uit Liverpool enkel genoegen zal nemen met een som die een pak hoger ligt.

Wij horen dat niemand een late twist durft uitsluiten. “De transfermarkt is nog een paar dagen open”, klinkt het veelzeggend.