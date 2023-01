Rik Torfs krijgt Prijs voor de Vrijheid: “Omdat hij in tijden van ‘woke’ onvervaard, zonder schaamte of reservaties blijft opkomen voor onze westerse waarden”

De Prijs voor de Vrijheid gaat dit jaar naar Rik Torfs, kerkjurist en voormalig rector van de Katholieke Universiteit Leuven (KUL). Denktank Libera! rijkt de prijs jaarlijks uit aan “een persoon die in zijn leven en werk het klassiek liberalisme en de waarden van een vrije samenleving uitgedragen heeft”.

Torfs krijgt de titel omdat hij in elk van zijn vele functies, van hoogleraar tot auteur, “zijn stempel op dat domein en op de samenleving wist te drukken”. Daarnaast wist hij zich volgens Libera! te ontpoppen tot “het enfant terrible van Twitter”.

“Rik Torfs verdient de Prijs voor de Vrijheid omdat hij in tijden van ‘woke’ onvervaard, zonder schaamte of reservaties, blijft opkomen voor onze westerse waarden”, zegt Libera!-voorzitter Vincent De Roeck in een persbericht.

Met deze prijs vervoegt Torfs zich bij voormalige winnaars komiek Urbanus (2008), Nederlands politicus Thierry Baudet (2018) en muziekgroep De Strangers (2020). De uitreiking van de Prijs voor de Vrijheid vindt dit jaar plaats op zaterdag 18 maart 2023 in hotel Corsendonk Hooge Heyde te Kasterlee. Auteur Luckas Vander Taelen zal een lofrede uitspreken.