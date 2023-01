200 minderjarige asielzoekers vermist in Verenigd Koninkrijk

In het Verenigd Koninkrijk worden zo’n 200 minderjarige asielzoekers vermist. Tientallen liefdadigheidsinstellingen hekelden donderdag een “kinderbeschermingsschandaal”, en riepen premier Rishi Sunak in een open brief op tot een onafhankelijk onderzoek.

De instellingen willen dat de regering een einde maakt aan de praktijk om niet-begeleide minderjarigen in hotels onder te brengen. Ze moeten, volgens hen, in plaats daarvan onder de hoede komen van specialisten.

De bevoegde staatssecretaris Robert Jenrick verklaarde onlangs dat het ministerie van Binnenlandse Zaken sinds juli 2021 meer dan 4.600 niet-begeleide minderjarigen in hotels had ondergebracht. “Er waren 440 gevallen van vermiste personen en zo’n 200 kinderen worden nog steeds vermist, onder wie 13 kinderen jonger dan 16.” Het merendeel van de vermisten komt uit Albanië, klonk het.

In hun open brief wijzen de organisaties erop dat het onderbrengen van jonge vluchtelingen in hotels eigenlijk bedoeld is als noodoplossing op korte termijn. Heel wat minderjarigen zijn erg getraumatiseerd, benadrukte het hoofd van de Refugee Council, Enver Solomon, voorts. “De regering heeft een duidelijke wettelijke plicht om hen te beschermen” en dat heeft ze niet gedaan, voerde hij aan. Als gevolg daarvan is “het equivalent van verschillende klaslokalen blijkbaar verdwenen in de klauwen van personen die hen zullen uitbuiten en misbruiken”.

Het aantal migranten dat illegaal het Kanaal oversteekt, is de laatste tijd fors gestegen, en dat is een doorn in het oog van de conservatieve regering. Een van de grote beloftes van de brexit was namelijk de beperking van de immigratie en controle over de eigen grenzen. Critici wijzen er dan weer op dat er nauwelijks legale toegangswegen zijn voor degenen die bescherming zoeken. Het conservatieve parlementslid Jonathan Gullis zorgde intussen voor deining nadat hij op vragen van Labour over de vermiste minderjarigen laconiek antwoordde “dat ze niet illegaal naar hier hadden moeten komen”.