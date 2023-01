Drie maanden zijn we ondertussen na zijn ontslag bij Anderlecht. Laurent Deraedt (49) heeft het inmiddels een plaats kunnen geven, maar hij heeft er toch een lastige periode opzitten. De ex-keeperstrainer van paars-wit vertelt daar nu voor het eerst over. “Van de ene dag op de andere neemt de club je auto af en zit je helemaal alleen in je appartement.”