Europese Commissie: “Ontslagen toplui van Belgische privacywaakhond moeten recht op beroep hebben”

In een aanmaningsbrief stelt de Commissie aan de kaak dat het ontslag van twee toplui van de GBA in juli vorig jaar niet vatbaar is voor een gerechtelijk beroep. De Belgische wetgeving voorziet dat niet en dat is volgens haar in strijd is met de Europese privacyregels en het Europese Handvest van de Grondrechten, dat het recht op beroep en een eerlijk proces verankert.

“Ontslagen leden moeten recht hebben op een doeltreffend rechtsmiddel voor een rechtbank om te garanderen dat de voorwaarden voor ontslag worden gerespecteerd. Bovendien is de garantie van een gerechtelijk beroep tegen dergelijke ontslagen essentieel om de onafhankelijkheid van nationale gegevensbeschermingsautoriteiten te verzekeren”, stelt de Commissie. België krijgt twee maanden tijd om een antwoord te formuleren op de bezwaren van de Commissie.

In juli vorig jaar had de Belgische Kamer ingestemd met het ontslag van voorzitter David Stevens en directeur Charlotte Dereppe. De Belgische privacywaakhond ging toen al maanden gebukt onder een diepe malaise, die ook op de radar van de Europese Commissie was gekomen. Zo maakte de Commissie bezwaar tegen de functie van federaal topambtenaar Frank Robben in het kenniscentrum van de GBA. Hij zette in februari vorig jaar een stap terug.