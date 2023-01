Recordcijfers voor exploitant van Kanaaltunnel

Getlink, de exploitant van de Kanaaltunnel tussen Frankrijk en Groot-Brittannië, heeft in 2022 een recordomzet in de boeken geschreven. Het herstel na corona en de ingebruikname van de Eleclink-elektriciteitskabel die via de tunnel over de bodem van het Kanaal loopt, dreven de cijfers hoger. Dat meldt het bedrijf.