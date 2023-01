Britse posterij hervat postbedeling na cyberaanval

Het is niet duidelijk of het “cyberincident”, zoals Royal Mail het noemt, is verholpen. In een persbericht zegt het postbedrijf dat het “alternatieve oplossingen en systemen” gebruikt om internationale post te kunnen verzenden. Royal Mail kon de internationale post die naar het Verenigd Koninkrijk werd verzonden wel normaal verwerken. Ook het binnenlandse postverkeer was niet verstoord.

Volgens de Britse zender BBC was de cyberaanval het werk van Russische criminelen. Er zou losgeld zijn gevraagd om de systemen weer vrij te geven. Er werden geen concrete bedragen genoemd, maar mogelijk gaat het om miljoenen. Royal Mail valt onder de zogeheten kritieke nationale infrastructuur in Engeland en is van cruciaal belang voor de Britse economie.

Donderdag maakte het Britse postbedrijf ook nog bekend dat de recente stakingsacties voor meer loon, het bedrijf 200 miljoen pond hebben gekost. Royal Mail stevent voor dit jaar af op een verlies tussen 350 en 450 miljoen pond.