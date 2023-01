Lennart Mertens (links) beleefde maar weinig plezier aan zijn terugkeer bij Deinze, want op het veld van RWDM viel hij al snel uit met een knieblessure. — © Kms

Hoeveel pech kan je hebben? Na zes intense maanden verliet Lennart Mertens Club NXT om terug te keren naar KMSK Deinze, maar uitgerekend in zijn eerste match voor de club van zijn hart geraakte hij vrij ernstig geblesseerd. De spits is minstens zes weken out en mist vrijdagavond Deinze - Club NXT.