Oekraïense president Zelenski wijst onderhandelingen met Rusland opnieuw af: “Het interesseert mij niet”

De Oekraïense president verbood onderhandelingen met de Russische president Vladimir Poetin eind september al per decreet. “Het interesseert mij niet. Het is niet interessant om elkaar te ontmoeten, het is niet interessant te spreken”, zei president Zelenski over een onderhoud met zijn Russische ambtgenoot bij Sky News. “Ze willen geen onderhandelingen, en dat was al voor de inval zo. President Poetin heeft dat beslist.”

De mannen hebben elkaar wel een keer ontmoet voor het begin van de oorlog. “Ik heb een man gezien die het ene zegt, en dan het andere doet”, aldus president Zelenski. Hij is ervan overtuigd dat Oekraïne voor president Poetin slechts “de eerste stap” is.

Zelenski erkende dat de Oekraïense troepen zowel in het zuiden als in het oosten van het land onder druk staan. De Russische troepen vallen ook aan zonder ook maar ergens rekening mee te houden, klinkt het. “Het zijn buitengewone aantallen. Het kan ze niet schelen. Aan hun kant zijn er duizenden doden, maar ze gooien er gewoon mensen in.”