Wok Dynasty 5 dagen na bezoek sociale inspectie nog steeds verzegeld

Vijf dagen nadat de politie de vestiging van Wok Dynasty in de Bosdreef in Lochristi verzegelde, is het restaurant nog steeds dicht. De sociale inspectie had er, niet voor het eerst, verschillende inbreuken vastgesteld. “We wachten op het verslag van de sociale inspectie”, zegt CEO van het restaurant Changying Wu.

LEES OOK. Wok Dynasty verzegeld na bezoek sociale inspectie, klanten moeten restaurant meteen verlaten

Restaurant Wok Dynasty in Lochristi is nog steeds gesloten. De zaak werd afgelopen zaterdag, 21 januari, verzegeld door de politie van Puyenbroek op vraag van het arbeidsauditoraat in Leuven. Tijdens de sociale inspectie werden verschillende inbreuken vastgesteld. De klanten moesten de zaak die avond meteen verlaten.

“Nu is het aan het restaurant zelf om initiatief te nemen”, zegt de arbeidsauditeur. “De zaak blijft voorlopig gesloten, maar de zaakvoerders kunnen een verzoekschrift tot ontzegeling indienen.” De arbeidsauditeur kan op dat verzoek ingaan en mogelijk verschillende voorwaarden opleggen, maar kan dat verzoek ook weigeren, waarna de zaakvoerders in beroep kunnen gaan bij de kamer van inbeschuldigingstelling”, zegt de arbeidsauditeur.

Medewerking

CEO van Wok Dynasty Changying Wu zegt te wachten op het verslag van de sociale inspectie en hoopt zo meer te weten te komen over de aard van de inbreuken. “We verlenen natuurlijk onze volledig medewerking aan het onderzoek, maar meer kunnen we op dit moment niet zeggen”, aldus de CEO.

Het was zaterdag niet de eerste keer dat er inbreuken werden vastgesteld in het restaurant. “Daarom is meteen beslist om de zaak te verzegelen. Zo kunnen we regelrecht ingaan tegen de overtreders”, zegt de arbeidsauditeur.