HET PUNT VAN VAN IMPE. Is de bromance tussen Vooruit en N-VA voorbij? “Ze willen nu niet handje in handje over straat lopen”

“Debiel”, “shame on you” en “alles gaat achteruit”. Tot daar de weinig flatterende woorden van Vooruit-voorzitter Conner Rousseau aan het adres van N-VA. En wij die dachten dat de twee partijen het al op een akkoordje hadden gegooid richting de volgende verkiezingen. Zit er een haar in de boter, of is in de politiek niets wat het lijkt? “Op je eigen familiefeest mag je de schoonfamilie al eens schofferen”, zegt hoofdredacteur Liesbeth Van Impe in onze podcast. “Dit komt beide partijen niet slecht uit.”