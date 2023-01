Bijna alle werknemers van Nederlands bedrijf Lightyear verliezen job

De rechtbank heeft een curator aangesteld, die moet kijken of er nog een doorstart mogelijk is. “Lightyear betreurt deze mededeling te moeten doen voor alle medewerkers, klanten, investeerders en leveranciers en zal nauw samenwerken met de curator en alle betrokkenen en hoopt op hun begrip en steun”, stelt de onderneming uit Helmond in een verklaring.

De Lightyear 0, die eerder te boek stond als Lightyear One, ging eind november pas in productie bij een partner in Finland. Er zijn er uiteindelijk maar “een handvol” van de band gerold. Lightyear merkte onlangs wel dat er veel interesse is voor het veel goedkopere massamodel dat het over enkele jaren wil gaan maken. Maar dat levert nu nog geen geld op.

Topman Lex Hoefsloot heeft laten weten dat Lightyear momenteel probeert een aantal nieuwe investeringen af te ronden. Daarmee zou het bedrijf zich dan volledig op de goedkopere Lightyear 2 moeten kunnen richten. Die auto moet minder dan 40.000 euro kosten en in 2025 op de markt komen.