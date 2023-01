De hereniging met Daniele De Rossi is een feit: Radja Nainggolan tekent eerstdaags contract bij Italiaanse tweedeklasser SPAL

Nainggolan trekt dit weekend nog naar Italië. Daar vinden begin volgende week de medische tests plaats. Als daarbij geen problemen opduiken – die kans lijkt klein aangezien Nainggolan de voorbije weken individueel zijn conditie onderhield – zet hij zijn krabbel onder een contract tot het einde van het seizoen.

In het contract van Nainggolan staat ook een optie om zijn verblijf bij SPAL met een seizoen te verlengen. Die gaat wel alleen in als de club promoveert naar de Serie A. SPAL staat na 21 speeldagen veertiende in de Serie B. Die kans lijkt dus eerder klein.

Interesse uit België

De afgelopen weken toonden meerdere clubs interesse in Nainggolan. Die kwam onder meer uit de VS en het Midden-Oosten, maar ook enkele Belgische ploegen als AA Gent en Zulte Waregem informeerden naar zijn situatie. Echt concreet werden de contacten met Belgische ploegen echter nooit, temeer omdat Nainggolan nog een aanzienlijk deel van zijn ‘ontbindingsvergoeding’ zou moeten terugbetalen aan Antwerp als hij bij een Belgische club tekende.

Met de transfer naar SPAL heeft Nainggolan een terugkeer naar zijn geliefde Italië te pakken. Meerdere Italiaanse ploegen toonden interesse, maar bij SPAL wordt Il Ninja herenigd met Daniele De Rossi - zijn ex-ploegmaat bij AS Roma en de trainer van zijn nieuwe werkgever. Een samenwerking waar beide heren naar uitkijken. Nainggolan levert fors in om in de Italiaanse tweedeklasse te gaan spelen, maar hoopt bij SPAL het voetbalplezier terug te vinden na een tumultueus laatste halfjaar bij Antwerp.