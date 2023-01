Franse stad Nevers zet vliegtuig in tegen artsentekort

Donderdagnamiddag is de eerste vlucht geland, met aan boord specialisten in de cardiologie, chirurgie, gynaecologie en nucleaire geneeskunde. Dat zegt de zender France Info. De terugkeer zou voor donderdagavond zijn.

De inzet van het kleine vliegtuig kost 5.200 euro voor een heen- en terugvlucht. Veel geld, maar aanzienlijk minder dan een beroep doen op artsen van uitzendbureaus, zegt burgemeester Denis Thuriot aan de krant Le Figaro. De pendelvlucht moet voortaan eens per week of elke twee dagen uitvliegen. Mogelijk kan het vliegtuig naast artsen ook andere personeelsleden en gewone passagiers vervoeren, om kosten te drukken.

Kritiek

Nevers heeft ongeveer 32.000 inwoners en is hooggelegen, waardoor het moeilijk bereikbaar is. Vanuit de dichtstbijgelegen grootsteden is het een lange autorit. Het tekort aan artsen in plattelandsgebieden is een groot probleem in Frankrijk, net als in Duitsland.

De burgemeester relativeert kritiek op de milieubelasting van dit systeem. “Als het om een keuze gaat tussen mensen laten sterven omdat ze geen goede zorg krijgen, of een vliegtuig inzetten, dan is het vliegtuig snel gekozen.”