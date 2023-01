Twee keer opgelicht voor de prijs van één: ruim 1.500 Belgen slachtoffer van ‘recovery room’-fraude

Vooral slachtoffers van beleggingsfraude worden geviseerd. Die zijn dus al een eerste keer opgelicht en hebben meestal al veel geld verloren nadat ze ingingen op een aanbod om hun spaargeld te beleggen tegen hoge interestvoeten. “Nadien worden ze gecontacteerd door onbekenden die duidelijk goed op de hoogte zijn van de oplichting. Ze beweren te kunnen helpen om het verloren geld te recupereren en stellen zich voor als advocaat of gespecialiseerd bedrijfje in die materie. Kwestie van het vertrouwen te winnen”, zegt Johan Corthouts van de FSMA.

Maar voor ze actie kunnen ondernemen, moet je eerst een vergoeding betalen of een rekening openen op een handelsplatform waarop je geld moet storten. Wees op je hoede, klinkt het, want als je eerst geld moet storten vóór de andere partij een dienst verleent, is dat een duidelijke aanwijzing van fraude. Want ondanks alle mooie beloften zie je je verloren geld natuurlijk nooit terug en verlies je bovendien de vergoedingen die je hebt betaald voor de ‘aangeboden hulp’.

“De oplichters die schuilgaan achter een ‘recovery room’ zijn vaak dezelfde als de oorspronkelijke oplichters. Soms zijn het ook andere fraudeurs die lijsten van fraudeslachtoffers hebben gekocht. Was je ooit slachtoffer van beleggingsfraude, weet dan dat de oplichters je opnieuw kunnen viseren of je gegevens kunnen doorverkopen. Wees dus dubbel op je hoede”, zegt Corthouts.

De FSMA geeft ook volgende raad mee:

*Controleer altijd de identiteit van de onderneming die je contacteerde: naam, maatschappelijke zetel, het land waar ze beweert gevestigd te zijn, contactgegevens, vergunning voor dergelijke aanbiedingen … Ga nooit direct op hun aanbod in, neem je tijd om alles te controleren.

*Vertrouw nooit een onderneming die je niet duidelijk kan identificeren. Via de ‘zoek’-functie op de websites www.fsma.be en www.nbb.be kan je controleren of een aanbieder een vergunning heeft. Staat de aanbieder niet op de lijst, meld dit aan de FSMA via e-mail naar info@fsma.be.

*Wees beducht voor ‘cloned firms’, dat zijn ondernemingen die zich uitgeven voor andere, legitieme ondernemingen waarmee ze geen enkele band hebben. Vaak gaat het om identiteitsdiefstal. Door de e-mailadressen of de contactgegevens van beide ondernemingen te vergelijken, kan je de fraude op het spoor komen.

*Als je ongevraagd telefonisch wordt gecontacteerd met het voorstel het geld dat je verloren bent te recupereren, vraag de beller dan hoe hij weet dat jij geld verloren bent. Meldingen van fraude worden enkel doorgegeven aan het gerecht en nooit aan privéondernemingen.