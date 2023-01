Denemarken wil militaire dienstplicht invoeren voor vrouwen

Denemarken is van plan een militaire dienstplicht voor vrouwen in te voeren. Dat heeft minister van Defensie Jakob Ellemann-Jensen donderdag meegedeeld in een interview met de zender TV2.

De maatregel moet Denemarken helpen voldoen aan de eisen van het NAVO-lidmaatschap. Maar het zou ook “gunstig” voor het leger zijn als er meer vrouwen worden ingezet, zegt Ellemann-Jensen. Het plan heeft ook de steun van verschillende vrouwenorganisaties.

De minister verdedigt het plan door te verwijzen naar een rapport van de NAVO, waarin geconcludeerd wordt dat Denemarken niet voldoende in zijn leger investeert. Het land had vorige maand wel al aangekondigd dat het tegen 2030 in totaal 2 procent van zijn bbp aan Defensie wil besteden, wat drie jaar eerder is dan aanvankelijk was gepland.

Lotingsysteem

Momenteel zijn mannen in Denemarken verplicht om in het leger te dienen als ze via een lotingsysteem worden opgeroepen. Die dienstplicht geldt voor een periode van minstens vier maanden. Vrouwen kunnen op vrijwillige basis in dienst treden.

Het buurland Noorwegen had in 2015, als eerste NAVO-lidstaat, al een militaire dienstplicht voor vrouwen ingevoerd. Sindsdien is het aandeel vrouwen in het Noorse leger gestegen tot 20 procent. Zweden heeft in 2017 de dienstplicht heringevoerd en uitgebreid naar vrouwen. In beide landen gaat het om een selectief systeem van dienstplicht.