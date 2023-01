Van verkrachting beschuldigde transvrouw moet straf uitzitten in mannengevangenis

Isla Bryson, een 31-jarige transvrouw uit Schotland, is schuldig bevonden aan verkrachting. De feiten vonden plaats voor haar geslachtstransitie. Ze zat tot nu in voorhechtenis in een vrouwengevangenis, maar nu wordt ze overgeplaatst naar een mannengevangenis.

Bryson, die voor haar geslachtstransitie twee vrouwen heeft verkracht in Schotland, wordt niet ondergebracht in een vrouwengevangenis. Dat heeft de Schotse eerste minister Nicola Sturgeon donderdag meegedeeld in het parlement.

Isla Bryson werd dinsdag in Glasgow schuldig bevonden aan twee verkrachtingen in 2016 en 2019. Ze had de slachtoffers online ontmoet. In februari wordt de strafmaat bekendgemaakt.

Tot nu toe zou ze uit veiligheidsoverwegingen apart gehouden zijn van andere gevangenen in de Schotse vrouwengevangenis Cornton Vale, maar volgens premier Sturgeon zal ze binnen de 72 uur worden overgeplaatst.

“Ten eerste wordt elke gevangene die een risico vormt voor seksuele overtredingen, gescheiden van de anderen”, zei Sturgeon. Ze voegde eraan toe dat transvrouwen in Schotland niet automatisch het recht hebben om een straf uit te zitten in een vrouwengevangenis, zelfs met een certificaat dat hun gender erkent.

Ten slotte verklaarde ze dat “het niet mogelijk is een verkrachter in een vrouwengevangenis op te vangen”. Sturgeon hamerde er wel op dat het belangrijk is om niet te suggereren “dat transvrouwen op de een of andere manier een risico vormen voor andere vrouwen”. “Net als bij alle bevolkingsgroepen zal een klein aantal transgenders overtredingen begaan”, klonk het.

De zaak speelt zich af tegen een achtergrond van ophef rond transgenderzaken. Londen blokkeert op dit moment een in Schotland aangenomen wet die de erkenning van geslachtsverandering vergemakkelijkt door deze zonder medisch advies en vanaf 16 jaar toe te staan. Volgens Brits premier Rishi Sunak zorgt die voor problemen omdat er zo twee verschillende beleidsvormen komen over het onderwerp in het land.

LEES OOK. Londen blokkeert Schotse transgenderwet