Timothy Derijck wil met Zulte Waregem ook tegen Club Brugge voluit gaan: “Elke kans grijpen”

Essevee werkt momenteel een heel pittig programma af. Dat is allang geen nieuws meer. Volgende opdracht in een lange en zware reeks: Club Brugge. Zulte Waregem hoopt zondagavond tegen blauw-zwart zijn beloftevolle reeks in 2023 in ere te houden. “Zij verkeren momenteel misschien in een mindere vorm, maar ze hebben zoveel kwaliteiten. We moeten dan ook realistisch blijven.”

De voorbije weken tankte Essevee flink wat vertrouwen met enkele puike prestaties. Zo was er de uitzege op bezoek bij Anderlecht, maar ook in en tegen Genk toonde het team van Mbaye Leye dat het zeker geen vogel voor de kat is: “Het is sowieso een partij waarbij we opnieuw absoluut punten willen sprokkelen. Natuurlijk denk je meer kans te maken tegen een ploegen die lager gerangschikt staan, maar je bent niet kansloos.”

“Zij verkeren momenteel misschien in een mindere vorm, maar ze hebben zoveel kwaliteiten. We moeten dan ook realistisch blijven. Het zou natuurlijk mooi meegenomen zijn om enkele dagen voor de heenwedstrijd van de halve finales tegen KV Mechelen een nieuwe opsteker te bemachtigen. Nadien krijgen we bovendien ook nog een uitmatch op bezoek bij Union voor de kiezen. Dit is echt een zeer zware periode voor ons, maar we zitten gelukkig in een positieve flow. Het is aan ons om elke kans te grijpen.”

Toch beseft Timothy Derijck dat zijn team nog een lange en verraderlijke weg wacht. “We zijn goed op weg, maar het zullen nog ruim drie zware maanden worden. Die redding blijft uiteraard het grote doel en we zijn duidelijk beter gewapend. Die versterkingen waren heel welkom en die hebben ons echt een boost gegeven.”

Met de komst van Ruud Vormer en Christian Brüls kreeg het middenveld van Zulte Waregem uiteraard al een flinke kwaliteitsinjectie. De defensieve versterking blijft evenwel voorlopig uit. “We kampen natuurlijk ook met blessures. Zo missen we jongens zoals Tambedou en Willen. Ook voorin is het nog onzeker of we kunnen rekenen op Gano. Misschien kunnen we nog ergens een versterking realiseren, want dat zou toch een extra troef betekenen.”

Dit weekend kan Essevee bovendien ook geen beroep doen op Ruud Vormer, die tot het einde van het seizoen nog wordt gehuurd van de titelverdediger. “Hij zal zeker gemist worden, want hij is in geen tijd een bepalende figuur geworden bij ons op het middenveld. Eigenlijk zou Ruud een key player zijn voor elke ploeg in België. Het is nu aan andere jongens om te tonen dat ze dit niveau wel degelijk aankunnen.”

Anderzijds kan Vormer in aanloop naar deze partij volgens Derijck ook naast het veld nog een belangrijke rol vertolken. “Ruud is een echte brugfiguur in onze kleedkamer. Uiteraard kent hij de tegenstander van dit weekend door en door, maar onze coach zat natuurlijk ook niet stil en we hebben onlangs ook een oefenduel tegen hen afgewerkt. De andere jongens beseffen anderzijds ook wel dat ze bij Ruud terechtkunnen voor goede raad. Dat zal dit weekend niet anders zijn;”

Laatste contractmaanden

Ondertussen werkt Derijck de laatste maanden van zijn contract af in dienst van Zulte Waregem, dat wel nog een cluboptie heeft om de 35-jarige verdediger nog een jaartje langer aan boord te houden. “Het is eigenlijk een wederzijdse optie. Als ik een bepaald aantal wedstrijden speel, wordt die automatisch gelicht, maar we hebben de overeenkomst dat we sowieso in gesprek gaan en onderling zullen overleggen wat er nog mogelijk is. Beide partijen weten wat ze aan elkaar hebben. Ik voel me nog uitstekend en maak me dan ook zeker geen zorgen.”