Marc Grosjean en SK Deinze staan voor serieuze inhaalrace: “Moeten onze resterende drie wedstrijden winnen”

Marc Grosjean moet met SK Deinze alle punten pakken die er nog te rapen vallen voor een plaatsje in de promotieplay-offs: “Onze eerste opdracht is niet mals. Club NXT is een zeer goed team, waarin veel jong talent schuilt.” — © Belga

In de Challenger Pro League moeten nog drie speeldagen van de reguliere competitie afgewerkt worden. De top zes werkt nadien zonder halvering van de punten een play-off voor promotie af. De nummers zeven tot en met twaalf werken ook tien wedstrijden af, waarna de rode lantaarn naar eerste nationale degradeert. SK Deinze heeft zijn lot niet meer in eigen handen. De Tigers staan op de achtste plaats en tellen vijf punten minder dan Club NXT, dat vrijdag in de Dakota Arena op bezoek komt.

Coach Marc Grosjean moet tegen Club NXT noodgedwongen twee wijzigingen doorvoeren. Centrale verdediger Denis Prychynenko is geschorst, waardoor Teo Quintero opnieuw in de ploeg komt. Een groter probleem is de positie van diepe spits. Lennart Mertens (knieblessure) is minstens zes weken buiten strijd. Dylan De Belder is geschorst en ook William De Camargo is door een blessure nog niet inzetbaar.

“We hebben deze week de 2-1-nederlaag tegen RWDM zo snel mogelijk proberen te vergeten”, aldus Grosjean. “Het was een frustrerende namiddag omdat we twee strafschoppen werden onthouden. Onze eerste helft was niet goed, maar na de rust waren wij de betere ploeg. We moeten nu vooruitkijken. Onze missie is duidelijk: onze resterende drie wedstrijden winnen en afwachten wat er op de andere velden gebeurt. Onze eerste opdracht is niet mals. Club NXT is een zeer goed team, waarin veel jong talent schuilt. Die ploeg heeft net iets meer maturiteit dan de andere jongerenteams. We zullen ons beste niveau moeten halen om de zege op zak te stoppen. Bij puntenverlies mogen we deelname aan de promotieplay-offs vergeten.”

“Ik blijf positief”, is Grosjean zeker van zichzelf. “Het was ons doel om na de terugkeer van onze stage uit Spanje twaalf op vijftien te halen. Na de overwinning tegen Beerschot VA en de nederlaag tegen RWDM is dat nog steeds haalbaar. We mogen niet vergeten welke weg deze ploeg in de voorbije maanden heeft afgelegd. Deinze stond bij mijn komst op de laatste plaats. Drie maanden later mogen we nog dromen van een plaats in de top zes.”

Wie start in de spits?

“Lennart Mertens was na zijn blessure op RWDM zwaar ontgoocheld”, zegt Grosjean. “Begrijpelijk, want hij was erop gebrand om met een sterke tweede ronde uit te pakken. Het goede nieuws is dat zijn blessure iets minder ernstig is dat in eerste instantie werd gevreesd. We hopen hem nog te recupereren voor enkele wedstrijden in de play-offs. Het belangrijkste is dat hij topfit geraakt tegen de start van volgend seizoen. We hebben niet veel alternatieven meer voor de positie van diepe spits. Mamadou Koné is inzetbaar en een kandidaat voor een plaats in de aanval. Er is voor ieder probleem een oplossing.”