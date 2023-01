Ze zit aan tafel met de designers. En ze gaat met een liniaal in de winkels kijken of de handtassen juist in de rekken staan. Delphine Arnault wil énkel perfectie. En dus vindt papa Bernard dat zij de juiste persoon is om vanaf volgende week zijn tweede grootste merk Dior te leiden. Volgt straks de volledige LVMH-groep?