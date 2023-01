In Parijs kreeg Ali El Haddad Asufi tien jaar cel. Hij zou de terroristen hebben geholpen om wapens te kopen. Hij staat nu weer terecht, omdat hij ook de Brusselse terreurcel zou hebben geholpen. Asufi is misschien wel de meest mysterieuze figuur in de glazen box. Een ding is zeker: Zaventem-kamikaze Ibrahim El Bakraoui kon altijd op hem rekenen.