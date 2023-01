Artsen waarschuwen voor forse toename van neusklachten door cocaïnegebruik, Stefanie getuigt: “Het is volledig weggerot”

Stefanie (34) gebruikte cocaïne en getuigt over de klachten: “Mijn neusbeen en neustussenschot zijn volledig weggerot en ook mijn gehemelte is aangetast.” — © Koen Fasseur, ss

Neus-, keel- en oorartsen luiden de alarmbel: er is een forse stijging van neusklachten te wijten aan cocaïnegebruik. “We krijgen elke week meerdere patiënten over de vloer”, zo luidt het. “Echt uit alle lagen van de bevolking: rijk en arm, jong en oud, man en vrouw.” Stefanie (34) gebruikte cocaïne en getuigt over de klachten: “Mijn neusbeen en neustussenschot zijn volledig weggerot en ook mijn gehemelte is aangetast.”