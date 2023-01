Cercle Brugge heeft er met Abu Francis een kunstenaar op en naast het veld bij: “Deze omgeving is perfect voor mijn ontwikkeling”

Cercle Brugge draait op volle toeren en het sportieve plaatje klopt. De visie van sportief directeur Carlos Avina wordt alsmaar duidelijker en de Mexicaan weegt in positieve zin op het beleid. Op elke positie is er ook een schaduwpion beschikbaar en die aanpak werkt.

Ondanks een overtal aan middenvelders trok Cercle vorige zomer nog de Ghanees Abu Francis aan. Bij het Deense Nordsjaelland gold hij drie jaar als een groot talent, maar Abu en zijn makelaar vonden België en Cercle de ideale volgende stap. Het duurde wel even alvorens Abu voluit zijn kans kreeg. Bij Nordsjaelland verdween hij uit de ploeg toen ze weet kregen van zijn transferplannen. Daardoor miste Abu wat ritme en had hij wat tijd nodig. En om bij het Cercle van Muslic mee te draaien, moet je fysiek ook 200 procent in orde zijn. Abu maakte na zijn komst nog even Thalhammer mee, maar kort erna vloog de Oostenrijker aan de deur. Vorige zaterdag na de 1-2-zege op Oostende zag hij zijn eerste trainer in België terug. “We hebben even gepraat, want voor ik tekende, had ik tenslotte een videogesprek met hem. Een vriendelijke man en dus wilde ik hem nog even dag zeggen.”

Vriendelijk, open, lief en behulpzaam, zo leerden ze Abu Francis de jongste maanden kennen in Brugge. De Ghanees blijkt een veelzijdige kerel en is ook een uitstekend tekenaar. Zijn werk valt terug te vinden op Instagram onder de naam artwork_a.f.

Opvolger van Lopes

In de Brugse binnenstad waar Abu woont, vallen er genoeg mooie dingen te tekenen. Liever dat dan al die foto’s van buitenlandse toeristen die de Ghanees zo vaak ziet in Brugge. Soms ontmoet hij er ook collega-voetballers. “Kamal Sowah van Club Brugge ziet hij het vaakst. “We kennen mekaar al lang, want we komen uit dezelfde voetbalacademie.” Allemaal leuk en wel, maar hij is toch vooral in Brugge om te voetballen en zowel tegen Union als Oostende bewees Abu dat uitstekend te kunnen. Aan de zijde van Charles Vanhoutte groeide hij zelfs uit tot uitblinker. Geen goed nieuws voor Leo Lopes, die de jongste weken zijn rendement niet meer haalde en naar de bank verhuisde.

Na drie jaar lijkt Lopes toe aan iets anders en met Abu Francis heeft Cercle al de ideale vervanger in huis, die zowel op posities zes en acht kan spelen en zelfs op de tien. “Cercle en België zijn uitstekend voor mijn ontwikkeling. De competitie is hier hard, het is veel lopen en werken, soms gaat het er heel fysiek aan toe. In Denemarken was dat veel minder het geval, maar ik kan hier alleen maar sterker en beter door worden. Daarmee trokken ze mij over de streep bij Cercle, want jonge spelers krijgen hier volop de kans om zich te ontwikkelen.”