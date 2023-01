Everton meldt zich voor Club Brugge-doelman Senne Lammens

Senne Lammens (20) is hot. De doublure van Simon Mignolet bij Club Brugge, die in juni einde contract is en niet meer verlengt, wordt druk gesolliciteerd. Vooral dan vanuit Engeland.

Dat Leeds interesse heeft om hem in de zomer te halen, was al geweten, maar er is nu ook Everton. De Toffees hebben zich gemeld bij Club en willen hem deze maand al aantrekken. Voor Lammens is het echter niet evident om de knoop over zijn toekomst door te hakken. Hij zou graag ergens eerste keeper worden en kán dat wel bij een club als Everton? Engels international Jordan Pickford staat er (voorlopig) nog onder de lat. Ook in België zijn er heel wat eersteklassers die aan Lemmens denken, zoals Antwerp, maar daar kan hij met hetzelfde probleem opgezadeld zitten. Bij Club hadden ze hem graag gehouden, maar als hij dan toch vertrekt, dan liefst nu, dan vangt het nog iets. Met Joe Bursik heeft het ook al een vervanger gehaald. (dvd, jve)