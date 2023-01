Toeristen mogen in Nicaragua nog maar één camera gratis meenemen

Toeristen zullen nu ook een vergunning moeten aanvragen om camera’s in te voeren, meldt de krant La Prensa. De maatregel komt er nadat een Mexicaanse journalist afgelopen juli als toerist het land was binnengekomen en twee weken lang foto’s maakte met zijn smartphone om verslag uit te brengen van de situatie in het land.

De autoritaire regering van president Daniel Ortega treedt al maanden steeds harder op tegen maatschappelijke organisaties, de oppositie, kritische media en de katholieke kerk. Zo hebben de autoriteiten de vergunningen van honderden niet-gouvernementele organisaties ingetrokken en talrijke kerkelijke radio- en televisiestations gesloten.

Bij protesten tegen de regering zijn de afgelopen jaren meer dan 350 mensen omgekomen. Verschillende oppositieleden zitten in de gevangenis en de pers die kritiek heeft op de regering, wordt massaal onder druk gezet.