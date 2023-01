Twee taalleerkrachten van het Sint-Janscollege in Gent hebben besloten om de komende tijd geen punten meer uit te delen aan hun leerlingen. Al dat gegoochel met cijfers zou hen te veel stress bezorgen en onvoldoende motiveren. “Door minder te focussen op de punten hopen we dat ze meer gaan nadenken over wat ze goed doen en wat minder goed”, zegt lerares Iris Haentjens.